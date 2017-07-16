الوداد يرفع شكوى لدى الفيفا ضد وكيل أعمال جيبور - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قرر سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، رفع شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ضد الأسباني ميغيل هيرنانديز، وكيل أعمال اللاعب الليبيري ويليام جيبور، متهماً الوكيل بالنصب والاحتيال، بعد أن تسلم من إدارة الوداد مبلغ 30 ألف دولار، أي ما يعادل 112 ألف ريال، قبل سفر اللاعب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها إلى تركيا، حيث ألتحق بمعسكر فريقه الجديد النصر السعودي.

وأشارت صحيفة ” سبورت ” المغربية إلى أن القضية ستأخذ أبعاداً أخرى، بعد كشف الناصري عن تحويلات مالية للوكيل، وذلك بعد تأكيد الوكيل للوداد موافقة نادي ريو أفي البرتغالي مالك عقد اللاعب على عملية انتقال الاخير إلى فريق الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الحالية.