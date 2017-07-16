إيران تحذر حجاجها من حمل المخدرات - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

حذّرت السلطات الإيرانية مواطنيها الذين يعتزمون التوجه لأداء فريضة الحج، من حمل المخدرات أو حتى الأقراص العلاجية التي تضم نسبة من الكوكايين.

وقال مدير عام الإدارة العامة لأمن المطارات في إيران، اللواء حسن مهري، في مؤتمر صحفي، ” إن على الحجاج الإيرانيين أخذ الحيطة والحذر من أن يحملوا معهم أي أنواع من المخدرات وحتى بعض الأدوية والأقراص العلاجية التي تضم نسبة من الكوكائين ” ، مشيراً إلى أن السلطات السعودية تفرض عقوبات قاسية بحق الحجاج المنتهكين لقوانين المملكة خصوصًا الذين يتم القبض عليهم نتيجة وجود مواد مخدرة بحوزتهم “.

وتابع: ” أنه في حال تم اعتقال أي شخص داخل المطارات الإيرانية وبحوزته مخدرات، فإنه في المرحلة الأولى سيتم تقديمه إلى السلطات القضائية لمحاكمته، كما سيتم منعه من السفر خارج البلاد لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، كما يُمنع من أداء فريضة الحج ” .