تعليم الرياض يحقق فضية وبرونزية أولمبياد الكيمياء الدولي بتايلند - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

حقق فريق الكيمياء السعودي المشارك في أولمبياد الكيمياء الدولي المقام في تايلاند على 4 ميداليات، 2 فضية، و2 برونزية، في المسابقة والتي شارك فيها 74 دولة .

هذا وقد و حصل الطالب مشعل باهمام والطالبين علي الأسمري وعبد الرحمن آل ادريس من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على ميداليتين برونزيتين ، فيما حصل الطالب بدر الملحم من تعليم الإحساء على الميدالية الفضية في ذات المسابقة .

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبد الله بن محمد المانع التهنئة للطلاب الفائزين مشيرًا أن هذا الإنجاز غير مستغرب في ضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حيث أولت الحكومة للتعليم جل اهتمامها وخصوصاً برامج الموهوبين الأمر الذي أنعكس على تطور العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية.