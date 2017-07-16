الجيش الباكستاني يشن هجومًا علي " داعش " - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

صرح المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، أن الجيش شن عملية ضخمة في المناطق القبلية المضطربة لمنع تنظيم ” داعش ” من التقدم في المناطق المجاورة لأفغانستان.

وتنفي باكستان منذ فترة طويلة أن لتنظيم داعش موطئ قدم داخل الدولة التي تملك سلاحا نوويا رغم سلسلة هجمات أعلن التنظيم مسؤوليته عنها خلال العامين الماضيين منها تفجير في مدينة باراتشينار الشهر الماضي أسفر عن قتل 75 شخصا.

وقال المتحدث العسكري اللفتنانت جنرال أصف غفور، إن تنظيم داعش تزداد قوته داخل أفغانستان مما يدفع باكستان لشن عملية في المناطق القبلية.

وتابع غفور، ” هذه العملية ضرورية لأن داعش تزداد قوة هناك، ويتعين علينا منع انتشار تأثيرها داخل الأراضي الباكستانية عن طريق وادي ريجال ” ، مشيرا إلى واد تحيط به جبال يصل ارتفاعها إلى 14 ألف قدم.