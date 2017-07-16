نائبة الرئيس الأرجنيتي " القعيدة " تلفت الأنظار خلال لقائها بالرئيس المصري - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، في قصر الإتحادية نائب الرئيس الأرجنتيني مارتا غابرييلا ميكيتي التى تقوم بزيارة رسمية لمصر، والتي لفتت جميع الأنظار لها، حيث لم تظهر صورتها قعيدة على كرسي متحرك في لقائها مع وزير الخارجية سامح شكري قبيل لقاء السيسي، إلا أن صورتها مع الرئيس المصري كانت واضحة للغاية حول كونها سياسية بارزة، لم تمنعها الإعاقة عن عملها وزياراتها الخارجية.

ومن النادر أن يشهد عالم السياسة شخصيات بارزة تمارس عملها من خلال كرسي متحرك، إلا أن حادث السير التي تعرضت له ميكيتي ذات الـ 52 عاما منذ فترة، أجبرها على التزام الكرسي المتحرك بعد أن أصبحت غير قادرة على المشي، ولم تمنعها تلك الإعاقة من خوض التحديات السياسية بل والنجاح فيها أيضاً.

وأكملت ميكيتي التي تشغل منصب نائب الرئيس الأرجنتيني منذ 10 ديسمبر 2015، حياتها السياسية حتى تولت مناصب مهمة في بلدها، إذ شغلت سابقاً منصب نائب رئيس بلدية مدينة بوينس آيريس العام 2007، كما تولت منصب نائب رئيس حكومة بيونس أيريس بين العامين 2009 و2013.

وحصلت حفيدة الرئيس الأرجنتيني السابق أرتورو إيليا على شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة ” ديل سلفادور ” في بوينس آيريس العام 1988، ثم حصلت على شهادة الماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة العلوم والأعمال الاجتماعية في الأرجنتين في العام 1994.