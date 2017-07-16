جولي بيشوب تنزعج من تصريح ترامب بشأن سيدة فرنسا الأولى - صحيفة صدى الالكترونية

كانبرا(صدى):

انتقدت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، اليوم الأحد، تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن هيئة سيدة فرنسا الأولى، بريجيت ماكرون.

وخلال أول زيارة رسمية يجريها ترامب إلى فرنسا ظهر الرئيس الأمريكي في تسجيل مصور نشر على صفحة الحكومة الفرنسية على فيس بوك وهو يقول لسيدة فرنسا الأولى “ هيئتك جميلة جداً ” .

ولدى سؤالها عما إذا كانت ستشعر بالإساءة إن وجه التعليق إليها قالت بيشوب لهيئة الإذاعة الأسترالية: ” أعتقد أني سأشعر بالذهول، هو بالأحرى تعليق مثير للاهتمام ” .