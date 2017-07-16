بالفيديو.. قطر تروج لـ " تميم " الإرهاب بتوزيع ميداليات على السياح فى تايلاند - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لأحد السياح الخليجيين فى العاصمة التايلاندية بانكوك، يعرض فيه عدد من الميداليات عليها صورة أمير الإرهاب والفتنة تميم بن حمد آل ثانى، يتم توزيعها مجانا بالمولات التجارية هناك.

ويعرض الفيديو، مجموعة من الميداليات عليها علم إمارة الإرهاب، وصور تميم، تم توزيعها مجانا فى إحدى المحلات التجارية بالعاصمة التايلاندية، وبسؤال السائح للفتاة التى تعمل بالمحل عن أسباب توزيع تلك الميداليات كشفت أن شخص ما أعطاها تلك الميداليات لتوزيعها على السائحين خاصة السياح العرب.