أمير القصيم يستقبل جموع المعزين في وفاة الأمير عبد الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، في مقر ديوان إمارة المنطقة، جموع المعزين يتقدمهم وكلاء الإمارة ومسئولوها، ورئيس المحكمة العامة في بريدة الشيخ ابراهيم بن عبدالله الحسني، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد ال طالب، وعدد من المسؤولين لتقديم العزاء في وفاة الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

وعبر الجميع عن بالغ العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته وقد أعرب أمير منطقة القصيم عن تقديره للجميع على مشاعرهم الطيبة داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته.