كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة تعلن وظيفة شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال ” MBSC “ – عبر موقعها الإلكتروني- وبالتعاون مع بابسون العالمية، عن توفّر وظيفة قيادية شاغرة، بمسمى مدير البحوث وشؤون أعضاء هيئة التدريس، وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وأبرزت الكلية، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الكلية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14/ 9/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط (هنا)