" ⁠⁠⁠⁠نبراس " ينظم برنامجا توعويا للأسر عن أضرار المخدرات بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

ينظم المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” برنامجا توعويا يستهدف الأسر وذلك في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وطرق الوقاية منها، وذلك على مدى ثلاثة أيام (26-27-28) شوال.

أوضح ذلك الرئيس التنفيذي لمشروع ” نبراس ” الدكتور نزار بن حسين الصالح الذي بين أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة في مشروع ” نبراس ” الوقائي تحرص على تنفيذ البرامج والفعاليات الوقائية والتثقيفية، ضمن خطة تم إعدادها مع عدد من المختصين لتوعية الجمهور بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية والتحذير منها وكذلك لحماية النشء من مخاطر هذه الآفة.

وأشار الصالح إلى أن البرنامج يحتوي على معارض مصاحبة تحتوى على صور وعبارات توعوية وتحذيرية ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما يتم عرض عدد من الأفلام التوعوية المتخصصة والتي أنتجت باحترافية لمخاطبة مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية توعوية تتضمن بعض المشاهد المسرحية والمسابقات وبحضور الدمى المحببة للأطفال وبمصاحبة الأناشيد، إضافة إلى ركن مركز استشارات الإدمان (1955) الذي يقدم الاستشارات العلاجية وتبصير الأسر بكيفية التعامل مع متعاطي المخدرات إضافة إلى توزيع المطبوعات والبروشورات التوعوية التي تبين للأسر مخاطر المخدرات صحيا واقتصاديا واجتماعيا وتقديم هدايا للمشاركين والزوار .

وأكد الصالح أن هذه الفعاليات تأتي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي يتبناها المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” بمبادرة ودعم من ” سابك ” لزيادة وعي المجتمع بمخاطر المخدرات ويحظى بمتابعة مباشرة من أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس مجلس إدارة مشروع نبراس عبد الإله بن محمد الشريف.