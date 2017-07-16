تعليم مكة يحصد المركز الأول في التوثيق الإعلامي بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حصلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، على المركز الأول في التوثيق الإعلامي على مستوى المملكة للعام ١٤٣٧ – ١٤٣٨ هـ.

وتصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة القائمة من خلال توثيق ٥٦٩٨ خبرًا شملت ٥٣٨٧ خبرًا إيجابيًا و ١٥٧ سلبيًا و ١٥٤ محايدًا.

وتنوعت عمليات التوثيق الإعلامي من النشر في الصحف الورقية والصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي وحسابات وزارة التعليم وإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة.

وأسهمت إدارة الإعلام التربوي في توثيق كافة المناشط والفعاليات والبرامج الوزارية وبرامج تعليم مكة المكرمة ومتابعة أكثر من ١٦٠٠ مدرسة وإبراز المواهب والبرامج الميزة بهذه المدارس وذلك من خلال رصد ومتابعة وإصدار ملف صحافي يتجاوز نشر وتوثيق الـ ١٠٠ خبر يوميًا.