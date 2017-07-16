بالفيديو.. رفع الأذان على ركام مساجد الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رفع الأذان على ركام مساجد الموصل
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا يوثّق لحظة رفع الأذان علي أنقاض مسجد في الموصل.
وأظهر مقطع الفيديو، المؤذن وهو يقف أعلي حطام مسجد في الموصل ويرفع الأذان، وقد أثار المشهد غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29707 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكون بعونكم ويرفع عنكم ما اصابكم ولا يبلانا بما أُبتليتوا به ,, آمين ,,
,, لابد من انفراج بإذن الله ،، املنا بالله ثم بسواعدكم يرجع كل شيء احسن منما كان ,, بعونه تعالى ,,