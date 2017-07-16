بالفيديو.. رفع الأذان على ركام مساجد الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا يوثّق لحظة رفع الأذان علي أنقاض مسجد في الموصل.

وأظهر مقطع الفيديو، المؤذن وهو يقف أعلي حطام مسجد في الموصل ويرفع الأذان، وقد أثار المشهد غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.