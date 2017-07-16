⁠⁠⁠⁠⁠شركة زين بالرياض والدمام تعلن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “ الرياض، والدمام ” .

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة بمسمى:

1- أخصائي بنية تحتية – للعمل بالرياض: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم الحاسب الآلي)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

2- مهندس عمارة حلول المشاريع – للعمل بالرياض: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.

3- تنفيذي إدارة الحسابات – للعمل بالدمام: درجة البكالوريوس، أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال / التسويق)، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 30 سبتمبر 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنــــــــــا.