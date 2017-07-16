بالفيديو.. سلمان العودة يكشف أسباب تخفيف شعر لحيته - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

بعد انتقاد الكثير من محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الشيخ سلمان العودة مقطع فيديو يجيب فيه عن الاستفسارات المتكررة التي ترده، حول تناقص ” لحيته ” هو وبعض المشايخ من بني جيله تحديدا، مثل العريفي.

وطرح العودة السؤال مبتسما: ” بعض الشباب يقولون وين لحيتك؟ أنت والعريفي وفلان وفلان راحت لحاكم، وين هي وين راحت؟ ” ، ليجيب أنه لم يلمسها بالمقص بتاتا، إلا أن الفرشاة والصبغة وما سماه مازحا ” عوامل التعرية ” ساهمت في تناقص شعر لحيته، متسائلا: ” هل من السنة أن الواحد يترك لحيته ولا يتعرض لها أبدا مثلما هو شائع في مجتمعنا وعند عوامنا وبعض علمائنا؟ ” .

واستطرد العودة ساردا الأدلة وأقاويل العلماء في مسألة تخفيف شعر اللحية، التي تشير إلى أن كثيرا من الآراء والمأثورات تحث على تخفيفها، ولا ترى عوارا في ذلك.