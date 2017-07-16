الاتحاد يتدرب على ثلاث فترات - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

وسط متابعة وحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد كعكي أجرى الفريق الكروي الأول تدريباته في مدينة بولتون الإنجليزية في إطار البرنامج الإعدادي الموضوع من الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيلي لويس سييرا.

الحصة التدريبة للفريق انطلقت في ملعب التدريبات عند الساعة التاسعة والنصف صباحا بالتمارين اللياقية ثم عمد المدرب إلى تقسيم اللاعبين إلى ثلاثة فرق يتم إجراء مناورة بين فريقين في منتصف الملعب ويتوجه الفريق الثالث لأداء التدريبات اللياقية بالتناوب.

فيما اقيمت الفترة الثانية من التدريب في صالة اللياقة البدنية بمقر سكن البعثة وتركزت على تدريبات تقوية العضلات بتخصص وحدات تدريبية لكل لاعب وفقا لحاجته البدنية, وسيتختتم الفريق تدريباته بتأدية التدريب المسائي على ملعب التدريبات