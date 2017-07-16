تطبيق جديد لتخزين محتويات الكمبيوتر الشخصي على " جوجل درايف " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أطلقت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة ” جوجل ” تطبيقها الجديد ” باك آب أند سينك ” ؛ الذي يتيح تخزين كل الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بأي مستخدم على خدمة تخزين الملفات باستخدام الحوسبة السحابية ” جوجل درايف ” .

ويتيح تطبيق ” باك آب أند سينك ” للمستخدم تخزين أي صور أو فيديوهات أو وثائق أو ملفات موجودة على الكمبيوتر الشخصي على خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بجوجل وبنفس صيغة هذه الملفات وهو ما يضمن للمستخدم الاحتفاظ بنسخة كاملة من ملفاته وبنفس صيغتها في مكان آمن تماما.

وكان من المقرر طرح هذا التطبيق يوم 28 يونيو الماضي، لكن تم تأجيل الطرح بهدف إضافة المزيد من التحسينات إليه بحسب موقع ” سي نت دوت كوم ” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.