بالصور.. " صحة الطائف " تنقل سيدة تزن 400 كيلو إلي المستشفى - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت فرقة من إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف، من نقل سيدة تزن أكثر من 400 كيلو، وتوجه صعوبة في نقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالمحافظة، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر، بلاغًا عن سيدة تزن أكثر من 400 كيلو، وصعوبة نقلها، فيما قامت إدارة الطوارئ والأزمات بمتابعة من مدير الإدارة سعيد الزهراني، بتفريغ سيارة العناية المركزة من سرير المريض وبعض التجهيزات من أجل الاتساع لنقل الحالة.

وقامت مجموعة من الدفاع المدني، الهلال الأحمر، الشؤون الصحية بنقل السيدة إلى سيارة الإسعاف الكبيرة ونقلها فورًا إلى المستشفى، وتم إجراء فحوصات طبية متكاملة، ومن ثم إعادتها إلى منزلها بمساندة نفس الفريق.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف عبدالهادي الربيعي إلى أن الوضع كان يستدعي نقل الحالة إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات، حيث تم إجراء اللازم وإعادتها بعد ذلك إلى المنزل، موضحًا أن الحالة تخضع للرعاية المنزلية، حيث تقوم الفرق المختصة بزيارتها بشكل مستمر.