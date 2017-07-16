⁠⁠⁠⁠شرطة المدينة تكشف تفاصيل قاتل أسرته طعنًا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت شرطة منطقة المدينة المنورة تفاصيل مثيرة حول جريمة قتل مواطن في العقد الثالث من عمره أربعة من أسرته ” والدته وأخته وطفلاها ” ، داخل منزلهم بمركز القاحة بمحافظة بدر، مشيرة إلى القاتل ادعى أنه فعل ذلك كونه رأى رؤيا بأنه يُدخلهم الجنة.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد حسين القحطاني، إن الجاني جاء إلى أحد مخافر الشرطة الجمعة الماضي، وادعى أنه عند عودته إلى منزله وجد والدته وأخته وطفليها مقتولين داخل المنزل.

وأكد أن ارتباكا شديدا بدا على ملامح الجاني، فتم التحفظ عليه، وبالانتقال إلى موقع الجريمة تم العثور على والدته ” في العقد الثامن ” ، وأخته ” في العقد الرابع ” ، وطفليها ” 2 و 4 سنوات ” مقتولين طعناً بآلة حادة.

وأشار إلى أنه بالاستماع إلى أقواله ومناقشته اعترف بقتلهم أثناء نومهم؛ لأنه رأى رؤيا بأنه يدخلهم الجنة، مشيرا إلى أنه يعاني أمراضا نفسية جرّاء تعاطي المخدرات، لافتاً إلى أنه تمت إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحسب الاختصاص.