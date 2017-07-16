مصرع وإصابة رجلي أمن في حادث سيارة علي طريق الدواسر السليل - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

لقي أحد رجال شرطة محافظة السليل اليوم الأحد، مصرعة وأصيب آخر بإصابات متوسطة؛ في حادث شنيع نتيجة انقلاب الدورية التي يستقلونها، وذلك أثناء عودتهما من مهمة عمل رسمية من محافظة وادي الدواسر على الطريق السريع.

وقال أحد المصادر، إن دورية تابعة لشرطة محافظة السليل، أثناء عودتها بعد تسليم سجين مجهول الهوية لجوازات وادي الدواسر؛ تعرضت لحادث شنيع بسبب انفجار إطارها الخلفي، ما أدى إلى انحراف المركبة وارتطامها بعمود إنارة وانقلابها واحتراقها بالكامل، نتج عنه وفاة وإصابة قائدها.

وانتقلت علي الفور فرق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، وقامت بإخماد النيران وإخراج جثة متفحمة بداخل الدورية، فيما نقل المواطنين السائق لمستشفى وادي الدواسر العام الذي وجد خارج السيارة فور انقلابها وسُلم الحادث لمرور محافظة وادي الدواسر حسب الاختصاص.