محكمة الجنايات بمصر تحيل أوراق خلية إرهابية إلى مفتى الجمهورية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قضت محكمة الجنايات بمصر إحالة أوراق خلية ارهابية مكونه من 3 عناصر إخوانية استهدفت أفراد الشرطة إلى مفتى الجمهورية، وذلك لإبداء الرأى الشرعى في إعدامهم.

وكان المتهمون قد استهدفوا قولاً أمنيًا متحركًا مكونًا من ضابط شرطة وأفراد شرطة، وقتلوا فرد شرطة وشرعوا في قتل رائد شرطة وأربعة من أفراد الشرطة محدثين بهم إصابات بالغة.

وتعود أحداث الواقعة، إلى عام 2016، عندما قام ” إسماعيل.أ ” و ” سمير.أ ” و ” رمضان. ك ” و ” محيي ” و ” محمد. ا ” بمهاجمة كمين شرطة متحرك أثناء تأدية عمله وإطلاق الأعيرة النارية عليه وذلك بقصد إزهاق أرواح أفراده، مستخدمين في ذلك أسلحة نارية آلية سريعة الطلقات.

وقام المتهمون بقتل رقيب شرطة ” مصطفى. أ ” مع سبق الإصرار والترصد، وشرعوا في قتل ” محمود. ا ” رائد شرطة وأحدثوا به إصابات بالغة، وشرعوا في قتل ” منشاوى. ح ” مساعد شرطة بقسم المنتزه ثان، وكذلك شرعوا في قتل ” جمال. خ ” رقيب شرطة بذات القسم، تم ضبط المتهمين وإحالتهم الى المحكمة التى أصدرت قرارها السابق.