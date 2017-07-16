حقوقي يكشف أهداف المؤامرات على المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضح الكاتب الجزائري والمراقب العربي لحقوق الإنسان، أنور مالك، أن كل الحركات والمؤامرات والمخططات الكبرى والصغرى في المنطقة العربية هدفها زعزعة استقرار المملكة.

وقال مالك على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” يطالبون السعودية بتحرير كل الدول المحتلة ومواجهة كل الغزاة وإطعام كل الفقراء وفتح حدودها لكل الشعوب وهم دائما يخذلونها في أدنى خطواتها هزلت ! ” وحظيت التغريدة بأكثر من 40 ألف رتويت بخلاف الإعجابات.

وأضاف في تغريدة أخرى على حسابه ” السعودية هي الأم للعرب عموما والخليجيين خصوصا فإن غضبت من أحد أبنائها عليه أن يهرع لحضنها فقلبها دائما ينبض بحب لا بحرب فسارعوا لبرها ” .