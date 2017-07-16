الجيش السوري يدعو أهالي شرق حلب للعودة إلى منازلهم - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

دعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أهالي منطقتي مسكنة ودير حافر ومحيطهما في ريف حلب الشرقي، للعودة إلى منازلهم ومزارعهم بعد إعلانها طرد مسلحي تنظيم ” داعش ” بشكل كامل من هناك.

وقال الجيش السوري – في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد- إن ” وحدات من الجيش العربي السوري تمكنت في 4 يونيو الماضي من إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدة مسكنة الاستراتيجية وعدد من القرى بريف حلب الشرقي ” .

وأضاف البيان أن ” الجيش السوري أعاد الأمن والاستقرار لمدينة دير حافر و 26 بلدة وقرية في محيطها في شهر مارس الماضي ” .

في سياق آخر،أعلن المرصد السوري ، ومقره لندن، عن مقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال جراء 7 غارات جوية على بلدة النشابية قرب دوما في ريف دمشق.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن – حسبما أفادت قناة (العربية الحدث)- أن الاشتباكات ما زالت مستمرة بين قوات الجيش السوري والمليشيات في محاور جبهة ” حوش الظواهرة ” بالغوطة الشرقية؛ وذلك في محاولة للتقدم من قبل قوات الجيش السوري بالمنطقة.

وكان المرصد السوري قد أعلن – في وقت سابق اليوم – عن انفجار عنيف جراء غارات نفذتها مقاتلات تابعة للنظام على مناطق سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية لدمشق بمنطقة حميمة الواقعة في أقصى البادية الشرقية لحمص عند الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور ، مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 15 شخصا على الأقل.