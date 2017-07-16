نوليتو يصل إسبانيا للخضوع لفحوصات طبية لانتقاله لاشبيلية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

وصل الإسباني الدولي مانويل أجودو ” نوليتو ” ، اليوم الأحد، إلى مدينة إشبيلية قادما من إنجلترا للخضوع لفحوصات طبية والتوقيع على عقد انتقاله لفريق إشبيلية لثلاثة مواسم، بعد توصل النادي الأندلسي لاتفاق مبدئي في هذا الشأن مع مانشستر سيتي.

وأعلن إشبيلية أنه إذا تجاوز نوليتو الفحوصات الطبية سيوقع عقده في حال لم تطرأ أي مشكلة…وتفاوضت إدارة إشبيلية في بادئ الأمر مع النادي الإنجليزي على اعارة الجناح الإسباني (30 عاما) إلا أن المحادثات توقفت قليلا لرغبة ” السيتيزنس ” في وضع بند في العقد بإلزامية الشراء، قبل أن تتحول الصفقة لانتقال نهائي بمقابل مادي يتراوح بين 8 و9 ملايين يورو.

من المنتظر أن توضع اللمسات الأخيرة على الصفقة قبل مغادرة المان سيتي متجها إلى الولايات المتحدة غدا الاثنين لبدء جولة الفريق هناك استعدادا للموسم الجديد.

وانتقل نوليتو للفريق الإنجليزي صيف العام الماضي قادما من سيلتا فيجو مقابل 18 مليون يورو وكان عقده يمتد مع الفريق الذي يدربه الإسباني بيب جوارديولا حتى موسم (2019-20).