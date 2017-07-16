الفيحاء: نستعين باللاعبين الأجانب في الخانات التي يحتاجها المدرب - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال محمد الهندي، إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، إن المعسكر الذي يخوضه ” البرتقالي ” في النمسا يسير وفق ما هو مخطط له، مشيرا إلى أن الإدارة تسعى لاستكمال صفوف الفريق وتدعيمه باللاعبين الأجانب في الخانات التي يحتاجها المدرب.

وأضاف: ” وفقنا في جلب لاعبين محليين مميزين يدعمون طريقة المدرب، وسنعمل خلال الأيام المقبلة على خوض المزيد من المباريات الودية لخلق التجانس بين اللاعبين ورفع المعدل اللياقي ” ، داعيا الجمهور إلى عدم الاستعجال بالحكم على الفريق خصوصا أنهم في مرحلة بناء تحتاج إلى الدعم والصبر.

وشكر الهندي إدارة النادي على توفير جميع ما يتطلبه الفريق وحرصهم ومتابعتهم المستمرة، وكذلك كافة أعضاء الشرف والداعم الرئيسي على ما يقدمونه في سبيل خدمة الكيان، كما شكر اللاعبين على حرصهم وجديتهم في المعسكر، متمنيا أن يحظى محبو الفيحاء بفريق قوي ينافس الكبار في دوري جميل.

من جهة أخرى، أنهت إدارة الفيحاء إجراءات تسجيل 5 لاعبين لتمثيل فريق درجة البراعم لكرة القدم تحضيرا لخوض منافسات الموسم المقبل، في إطار إهتمامها بالفئات السنية.

اللاعبون الذين انضموا إلى كشوفات النادي هم: محمد فهد العبدان وعبدالله عبدالكريم الربيعة ونايف عبدالله الحريص وبندر نايف الحريص وسلمان نايف الحريص.

وأكد سلطان السلبود إداري فريق البراعم أنه سيتم تدعيم صفوف البراعم بمزيد من اللاعبين وذلك في ظل الاهتمام الذي تلقاه الفئات السنية بالنادي لبناء قاعدة قوية في جميع المراحل.