بنفيكا الأكثر ربحًا من الميركاتو بـ 111 مليون يورو - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تخطى نادي بنفيكا البرتغالي حاجز الـ (100 مليون يورو) من أرباح الميركاتو الصيفي بعد إنتقال نيسلون سيميدو الظهير الأيمن للفريق إلى برشلونة الإسباني لمدة 5 سنوات خلال الساعات الماضية.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن بطل الدوري البرتغالي حقق أرباحا من الميركاتو الصيفي قدرت بـ 111.8 مليون يورو بعد إنتقال سيميدو إلى البارسا مقابل 30 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن مسئولي بنفيكا قاموا ببيع الحارس إيدرسون إلى مانشستر سيتي مقابل 40 مليون يورو ثم السويدي فيكتور ليندلوف إلى مانشستر يونايتد مقابل 35 مليون يورو ورحل مارشال إلى ليون الفرنسي بـ 4.5 مليون يورو ثم هاني مختار إلى بروندوبي الدانماركي مقابل 1.5 مليون يورو وأخيراً دانيال كاندياس إلى رينجرز الأسكتلندي مقابل 800 ألف يورو.