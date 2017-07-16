واشنطن تطالب إيران بالإفراج الفوري عن جميع السجناء الأمريكيين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، حكومة طهران بالإفراج الفوري عن السجناء الأمريكيين بإيران.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أعلن اليوم أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن عشر سنوات على أمريكي يحمل جنسية دولة أخرى في اتهامات بالتجسس في أحدث قضايا مزدوجي الجنسية المحتجزين في اتهامات أمنية بالبلاد.