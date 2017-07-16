صفعة ديبالا سبب رحيل بونوتشي عن اليوفنتوس - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

انتقل الإيطالي ليوناردو بونوتشي من يوفنتوس إلى ميلان، في صفقة هي الأكثر غرابة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة ” آس ” الإسبانية، نقلًا عن راديو ” مونت كارلو ” الفرنسي، أن سبب رحيل المدافع يعود إلى ما حدث بكارديف في نهائي دوري أبطال أوروبا الماضي، أمام ريال مدريد، في غرفة ملابس السيدة العجوز.

وأوضحت الصحيفة أنّ ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، حاول تهدئة الأمور لكنّه لم يتمكن من ذلك، حيث دخل بونوتشي بين شوطي المباراة، في مشادة مع المدافع بارزالي، كما صفع الأرجنتيني باولو ديبالا.

وخسر يوفنتوس المباراة بنتيجة 4-1 ليفشل مجددًا في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا منذ 1996.

وانتقل بونوتشي إلى ميلان بمبلغ 40 مليون يورو، وراتب سنوي يصل إلى 7.5 مليون يورو، بعقد ينتهي في 2022.