المملكة تطالب الشركات تقديم عروض التأهل لمشروع لطاقة الرياح - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الطاقة اليوم الأحد، أن المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، طلبت من الشركات تقديم طلبات التأهل للمنافسة على مشروع لطاقة الرياح في دومة الجندل بشمال البلاد سيكون بقدرة 400 ميجاوات سنويا.

وقال مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بالوزارة، إنه سيجري تلقي طلبات التأهل للمشروع حتى العاشر من أغسطس آب وتلقي العروض من 29 أغسطس آب. ويغلق باب تلقي العروض في يناير كانون الثاني من العام القادم.

يعتبر مشروع دومة الجندل ومشروع آخر لمحطة طاقة شمسية في سكاكا بقدرة 300 ميجاوات، حيث من المنتظر أن يغلق باب تلقي العروض في سبتمبر أيلول، جزءا من الجولة الأولى في خطة سعودية ضخمة للطاقة المتجددة. وقال بيان يوم الأحد إن العرض الفائز في مشروع سكاكا سيعلن في نوفمبر تشرين الثاني.

تتولى الشركات صاحبة العروض الفائزة بناء وتشغيل محطات كهرباء في شراكة مع الحكومة. وسيتدعم مشروع دومة الجندل باتفاق لشراء الكهرباء مدته 20 عاما وسيتدعم مشروع سكاكا باتفاق لمدة 25 عاما.

وتقول المملكة إنها تهدف إلى توليد 9.5 جيجاوات من الكهرباء سنويا من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2023.