⁠⁠⁠⁠⁠الخليج يوقع مع البرازيلي جيلمار رسمياً - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أنهت أمس السبت، إدارة نادي الخليج صفقة تعاقد اللاعب جيلمار دا سيلفا ريبيرو (27 عاما) من نادي هايبرنياس المالطي لمدة موسم واحد.

و شهد مراسم التوقيع علي المشامع نائب رئيس نادي الخليج وجعفر السليس مدير الاحتراف، بينما تواجد إلى جانب اللاعب جانب جيلمار مدير مكتب التعاقدات دانيو ونائبه فلافيو.

وأبدى جيلمار سعادته بالعودة إلى المنافسات السعودية للمرة الثانية عبر نادي الخليج بعد أن خاض تجربة مع الرائد.

وأشار إلى أنه يتطلع للمساهمة بإعادة ” الدانة ” لدوري جميل، مضيفا: ” تلقيت عدة عروض ولكني فضلت الخليج بعد استشارة عدد من الأصدقاء الذين أشادوا بالأجواء الأسرية التي يتمتع بها.

من جهة أخرى، أصدرت إدارة نادي الخليج توضيحا مطولا بخصوص قضية الترجي والمطالبة بنسبة انتقال الحارس مسلم آل فريج إلى الفيحاء، ذكرت خلاله تفاصيل سير المفاوضات مع مسؤولي الترجي، مؤكدة بأنه التوضيح الأخير ولن تتعاطى مجدداً مع القضية لعدم منحها مساحة أكبر من حجمها. مشيرة إلى إنه لايوجد لديها مانع بلجوء إدارة الترجي للقضاء للاحتكام حول القضية.