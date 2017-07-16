مصر.. وفاة مواطن وإصابة47 من المدنيين والشرطة أثناء تنفيذ حملة إزالات بالجيزة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية المصرية، عن إصابة 28 من رجال الشرطة بطلقات خرطوش، خلال اشتباكات بين القوات وأهالى جزيرة الوراق، جنوب الجيزة، أثناء قيام القوات بتنفيذ قرارات إزالة المبانى المخالفة والتعديات على أراضى الدولة بالجزيرة.

وقال المصدر الأمنى إن مأمورية من مديرية أمن الجيزة، والأجهزة المعنية، توجهت صباح اليوم إلى جزيرة الوراق، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى المخالفة، والتعديات الواقعة على أراضى الدولة بالجزيرة، وحال وصول القوات، قام عدد من الأهالى بالتعدى على القوات بالخرطوش، بالحجارة فى محاولة لإثنائهم عن تنفيذ قرارات الإزالة وأن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 28 من رجال الشرطة بطلقات خرطوش، من بينهم ضابطان، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

ومن جانبها أفادت وزارة الصحة المصرية عن وفاة مواطن وإصابة 19 آخرين من المدنيين.