أهالي محافظة الحجرة ندفع ل " stc " مقابل خدمة سيئة - صحيفة صدى الالكترونية

حامد العمري (صدى):

أبدى عددٌ من أهالي محافظة الحجرة التابعة لمنطقة الباحة، تذمرهم من ضعف تغطية شبكة ” stc ” ، وضعف الاتصال داخل المحافظة ، مما يتسبب أحيانا بصعوبة التواصل مع من خارجها ، بالإضافة إلى ضعف الإنترنت ، الذي لازال 3G بالرغم من مطالبتهم المتكررة بترقيته إلى 4G .

وقد طالبوا الشركة المشغلة بإيلاء المحافظة عناية لكي يتمكن الأهالي بالتمتع بمزايا الشبكة ، أسوة بغيرهم من عملاء المشغلات الأخرى ، وكذلك إنجاز معاملاتهم التي أصبحت تُدار عبر شبكة ” الإنترنت ” وتكفيهم عناء السفر والازدحام في الدوائر الحكومية.

هذا وقد أطلقوا هشتاق حمل عنوان#محافظه_الحجره_تعاني_ضعف_stc بغية أن يصل ذلك إلى من يحل مأساتهم ، في ظل تجاهل stc مطالبهم.