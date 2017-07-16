مفاجأة جديدة من لمجرد لمُحبيه تُثير استياء مُعجباته - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

يعيش النجم المغربي سعد لمجرد ، منذ فترة علاقة حب مع فتاة تونسية، ومن المؤكد ان تنتهي علاقة الحب هذه بالزواج ، بحسب تصريحات إيمان الخميسي وكيلة أعمال النجم .

وأضافت الخميسي خلال استضافتها ليلة يوم أمس الجمعة 14 يوليوز الجاري، في برنامج “ Jawhara by night ” الذي يبث على إذاعة “ Jawhara FM ” التونسية، أن صاحب أغنية “ لمعلّم ” سيقوم يوم الأحد القادم بتصوير أغنيته المغربية الجديدة بـ ” باريس ” ، مضيفةً أنها من كلماته وألحانه، وهو ما دفع بالكثيرين إلى التخمين أن العمل سيدور حول المحنة التي عاشها مؤخراً.

من جهة أخرى، لاقى تصريح إيمان الخميسي فيما يخص ارتباط سعد بفتاة تونسية موجة استياء كبيرة من طرف معجباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعربن عن رفضهنّ لهذه العلاقة خاصة وأن المعنية بالأمر غير مغربية، فيما استغرب البعض الآخر تدخل الخميسي في حياة لمجرد الشخصية، متسائلين عمن أعطاها الحق في التحدث في ذلك!

يُشار إلى أن آخر إنجازات سعد كانت تخطي فيديو كليب “ لمعلّم ” حاجز نصف مليار مشاهدة على موقع “ يوتيوب ”، وهو الإنجاز الذي لم تستطع أيّ أغنية عربية تحقيقه.