تفاصيل واقعة نشر صور لفتاتين تجوّلتا في الشارع بلا ملابس - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل واقعة نشر صور لفتاتين تجوّلتا في الشارع بلا ملابس
كشفت مصادر إعلامية سورية ، أن الصور التي تداولها مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي لفتاتين تتجوّلان وهما عاريتان ، ليست في دمشق وأن بإمكان أي أحد أن ” ييفبرك ” مثلها، باستخدام البرامج والتطبيقات.
وأصر موقع ” تركيا بالعربي ” على أن الصور حقيقية بعد أن كشف عليها خبير ببرنامج ” فوتوشوب ” ، إذ شدد على أنها غير مزورة لأن الظلال تظهر صحيحة مقارنة بالأشياء التي تظهر في الصور، إلا انه من غير المؤكد مكان وزمان التقاط الصور.
وذكر موقع ” صوت العاصمة ” السوري الالكتروني أن الفتاتين اللتين ظهرتا في الصور هما من المقيمين في حي مساكن برزة بالقرب من اوتوستراد حاميش.
ونقل عن أهالي المنطقة أن الفتاتين شقيقتان وتعملان مع والدتهما إذ تقومان بمسح زجاج السيارات وبيع المحارم ووضعهما المادي صعب ودائماً ما تكون ملابسهما ممزقة.
وقال أحد أهالي المنطقة لمراسل الموقع إن ظهورهما العاري يعود الى حالة نفسية نتيجة للظروف القاهرة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29707 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب اعنا واعنهم على ماهم فيه ياكريم ,, آمين ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 850 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحم حالهم و يكون في عونهم ويشفيهم .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 694 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
وانا لله وانا اليه راجعون
عبدالرحمن سعد[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم،،الفقر شين ياجماعة.
براغى[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 52 دقيقة
اللهم اهدهم واسترهم وفك كربهم