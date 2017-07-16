تفاصيل واقعة نشر صور لفتاتين تجوّلتا في الشارع بلا ملابس - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

كشفت مصادر إعلامية سورية ، أن الصور التي تداولها مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي لفتاتين تتجوّلان وهما عاريتان ، ليست في دمشق وأن بإمكان أي أحد أن ” ييفبرك ” مثلها، باستخدام البرامج والتطبيقات.

وأصر موقع ” تركيا بالعربي ” على أن الصور حقيقية بعد أن كشف عليها خبير ببرنامج ” فوتوشوب ” ، إذ شدد على أنها غير مزورة لأن الظلال تظهر صحيحة مقارنة بالأشياء التي تظهر في الصور، إلا انه من غير المؤكد مكان وزمان التقاط الصور.

وذكر موقع ” صوت العاصمة ” السوري الالكتروني أن الفتاتين اللتين ظهرتا في الصور هما من المقيمين في حي مساكن برزة بالقرب من اوتوستراد حاميش.

ونقل عن أهالي المنطقة أن الفتاتين شقيقتان وتعملان مع والدتهما إذ تقومان بمسح زجاج السيارات وبيع المحارم ووضعهما المادي صعب ودائماً ما تكون ملابسهما ممزقة.

وقال أحد أهالي المنطقة لمراسل الموقع إن ظهورهما العاري يعود الى حالة نفسية نتيجة للظروف القاهرة.