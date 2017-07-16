بقرة تمنع بث إعلان ترويجي لفيلم - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قرر المخرج سامان غوش، تحدي الرقابة الهندية على الأفلام، وقام ببث الإعلان الترويجي لفيلمه ” الهندي المجادل ” على الإنترنت بعد قرار منع بثه من الرقابة .

وقال غوش إنه قرر بث الإعلان الترويجي للفيلم على الإنترنت لأن الرقابة رفضت التصريح بعرضه لأنها أرادت قطع بعض الكلمات منه.

وأوضح ” أنباراسان إيثيراجان ” محرر شؤون الهند في ” بي بي سي ” إن الرقابة الهندية اعترضت على الفيلم لأنه يحتوي على كلمات مثل ” بقرة ” ، وهي حيوان مقدس في الديانة الهندوسية، و” الهند الهندوسية، و ” غوجارات ” .