بالفيديو.. مخالفة قانونية أخرى لأصالة بعد تهمة المخدرات - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

نشرت أصالة منذ ساعات مقطع فيديو جديد ظهرت فيه برفقة زوجها المخرج طارق العريان وابنها الصغير داخل سيارتها.

وفي الفيديو، قال زوجها طارق بأن شرطياً أوقف سيارتهما لأنه كان يسير بسرعة، مضيفاً بأن الشرطي أرجع له الوثائق بسبب أصالة.

هذا الأمر أسعد أصالة، واعتبر الكثيرون أن ما حدث خاطئ جداً مشيرين إلى أنه حتى الفنانين لا يمكنهم التملص من أي عقاب وأن القانون فوق الجميع.

يذكر أنه تم القبض على أصالة مؤخراً في مطار بيروت الدولي وهي تحوز كمية من مخدر الكوكايين، وتم إطلاق سراحها بعد الكثير من التدخلات.