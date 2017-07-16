العثور على الصحفية الأمريكية المختطفة - صحيفة صدى الالكترونية

برازافيل(صدى):

قال باسيفيك كيتا نائب حاكم مقاطعة إيتوري أن الجيش الكونغولي عثر الأحد في إيتوري بشمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية على صحفية أمريكية كان خطفها مسلحون السبت، مؤكدا أنها على ما يرام .

وأوضح كيتا أن الجنود في القوات المسلحة الكونغولية عثرو على الصحفية الأمريكية ليزا دوبوي ليل السبت .

وأشار كيتا إلى أن الجنود عثروا أيضا على أحد عشر حارسا يعملون في حديقة للحيوانات في المنطقة نفسها كان فقد الاتصال بهم منذ الجمعة.