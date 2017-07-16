العثور على الصحفية الأمريكية المختطفة - صحيفة صدى الالكترونية

العثور على الصحفية الأمريكية المختطفة
قال باسيفيك كيتا نائب حاكم مقاطعة إيتوري أن الجيش الكونغولي عثر الأحد في إيتوري بشمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية على صحفية أمريكية كان خطفها مسلحون السبت، مؤكدا أنها على ما يرام .
وأوضح كيتا أن الجنود في القوات المسلحة الكونغولية عثرو على الصحفية الأمريكية ليزا دوبوي ليل السبت .
وأشار كيتا إلى أن الجنود عثروا أيضا على أحد عشر حارسا يعملون في حديقة للحيوانات في المنطقة نفسها كان فقد الاتصال بهم منذ الجمعة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29695 ] نشر منذ 2 ساعتين
خاطف ومخطوف ,,
,, كذا هي حياتهم ناهب ومنهوب ، ويمثلون علينا دور الملائكه ، وينهموننا بأفعالهم الشينه ,,