بالفيديو.. سقوط مصور بسبب جمال عروس شيشانية - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، يرصد ، وقوع مصور في موقف مُحرج للغاية بسبب جمالها.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول لحظة خروج العروس الشيشانية من منزلها، حيث تفاجأ المصور بجمالها وجاذبيتها مما تسبب في سقوطه على الأرض بقوة، لتدخل العروس وكل من معها في نوبة ضحك هستيرية.