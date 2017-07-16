بالفيديو.. سقوط مصور بسبب جمال عروس شيشانية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. سقوط مصور بسبب جمال عروس شيشانية
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، يرصد ، وقوع مصور في موقف مُحرج للغاية بسبب جمالها.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول لحظة خروج العروس الشيشانية من منزلها، حيث تفاجأ المصور بجمالها وجاذبيتها مما تسبب في سقوطه على الأرض بقوة، لتدخل العروس وكل من معها في نوبة ضحك هستيرية.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 2 ساعتين
خَبَر قدييييم يا مليكه شفناه .
ابو تركي[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما ألومه😍😍😍
ماشاءالله تبارك الله
البنت مزيونه حييييل😘😘😘
هذي اللي تتستحق الغزلنه يعني راحت ايام الخرفنه
😂😂😂😂😂😂😂
ابو تركي[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما ألومه😍😍😍
ماشاءالله تبارك الله
البنت مزيونه حييييل😘😘😘
هذي اللي تتستحق الغزلنه يعني راحت ايام الخرفنه
😂😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11377 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب سلامات
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29695 ] نشر منذ 2 ساعتين
خانته اعصابه ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13430 ] نشر منذ 1 ساعة
😅
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5338 ] نشر منذ 1 ساعة
أي جمال وأي خرابيط🤔😛
الجمال هذي نظرة صاحب الڤيديو .
تقل أن المصور مصرح لكم سبب طيحته الله يشفيكم
السالفة ومافيها أن الرجل تعثر وطاح وهالشئ دائمًا يصير. قال بسبب جمالها قال😂😂
ابو تركي[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 1 ساعة
بدت الغيرة😂😂😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15483 ] نشر منذ 56 دقيقة
ههههههههههه
ابو تركي[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 44 دقيقة
عرفتك من ضحتك😂😂
الحمد لله على سلامة رجوعك منورة💐
من طول الغيبات جاب الغنايم
وحدة من الثنتين تعزمينا
يا ذبيحة ولاّ هامبورقر😂😂😂
امزح معك😜
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1737 ] نشر منذ 43 دقيقة
هي ما شاء الله جميلة بس المصور تعثر في الثلج
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5338 ] نشر منذ 25 دقيقة
ف كذا موضوع يجيك واحد/ة ويقول الخبر قديم.
إذا أنت سبق وقرأت الخبر غيرك أول مرة يقرأه ، ولا أنت تحسب مافي الكون غيرك🤔🤔هذا اولاً
ثانيًا : حتى لو سبق وقرأت الخبر وعلقت وحبيت تعلق مرة ثانية ماعندك مشكلة يمكن تكتب تعليق غير التعليق الأول اللي سبق وكتبته ع نفس الخبر تتسرجع مثلاً نقطة كنت ناسيها ف التعليق الأول.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5338 ] نشر منذ 20 دقيقة
الأخ اللي جاي بعدي ف تعليقي الأول وكاتب بدت الغيرة
إذا هو يقصدني ، أقول له سلامات جاي مطفي النور ومدرعم ركز ف تعليقي أنا ماتكلمت عن شكلها لامدح ولاقدح.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5338 ] نشر منذ 10 دقائق
وحتى لو تكلمت ف شكلها سوا مدح ولا قدح هذي نظرتي وأنا حرة وكيفي
مو من حقك ولا حق غيرك تفرضون رأيكم ع الآخرين ، ومو من حقكم تذمون الآخرين إذا ماوافقوكم الرأي.
ت خ ل ف.
ابو تركي[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 9 دقائق
بدت العصبيه😂😂😂😂
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9990 ] نشر منذ 7 دقائق
بصراحه هدي الي ينطبق عليها اسم حوريه😜
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 5 دقائق
😳😳😂😂🤣🤣 .