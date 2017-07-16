بالصور.. كشف تفاصيل سطو إرهابي على أسرار وأموال ثلاثة نجوم - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كشفت النجمة إيمي سالم عن ورطة كبرى وقع فيها العديد من نجوم الفن في مصر مؤخرًا، بعدما لجأ شخص يدعى الإرهابي، لشراء خطوط هواتف محمولة بأرقام نجوم الفن نفسها، بعد ادّعاء أنها تلفت أو فُقدت، ثم يقوم عبر الشرائح الجديدة للخطوط، بالسطو على حسابات هؤلاء النجوم بمواقع التواصل الاجتماعي، وسرقة بياناتهم الشخصية والبنكية، وابتزازهم لإعادة الشريحة المسروقة، مؤكدة أنّ الثلاثي حمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، تقدموا ببلاغات للنيابة العامة يتم التحقيق فيها حاليًّا.

إيمي نشرت رسالة استغاثة موجهة لقيادات شبكات الهواتف المحمولة في مصر، للبحث عن حلول لورطة سرقة أرقام النجوم، بتدليس من بعض العاملين والموزعين، وأكدت أنّ ثلاثي نجوم الكوميديا حمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد أنور، ليسوا أول من وقع في هذه الأزمة الشائكة.

وقالت عبر حسابها بموقع الفيس بوك: في موضوع حصل او بيحصل بقاله كتير قوي … وبصراحه شيء مقلق زيادة عن اللزوم …. عشان امبارح مش بس سمعت، لا دا انا كمان عندي كل التسجيلات اللي اثبت بيها الموضوع ده …

اضافت: شركات الاتصالات الخاصة فودافون، واورنج (موبينيل)، و اتصالات، بياخدوا فلوس (وهي ما يقارب ١٠،٠٠٠ جنيه مصري) عشان يطلّعوا بيها شريحه جديدة لخط اي شخص معروف (شخصيه عامة) لأي حدّ يدفع، من غير ما تيجي الرسالة اللي بيتقال فيها :لقد تم استبدال الشريحة، قوم ايه …. الشخص ده (الحرامي)، يبتدي يساوم الشخصية المعروفة صاحب الخط الاصلي …. والمبلغ اللي بيطلبه ما بين ٣٠،٠٠٠ و ٤٠،٠٠٠ جنيه مصري، او $٢٠٠٠

وأوضحت خطورة الأزمة قائلة: المصيبة الاكبر لا تكمن في مجرد رقم تليفون، البلوة الأساسية هي ان حضرتك كل ما يخص حياتك مربوط برقم الموبايل بتاعك، يعني الـ Facebook, Twitter, Instagram, Yahoo, Gmail, YouTube كل دول متوصّلين برقمك … و لازم يبعتلك الـ Verification code على موبايلك عشان يتأكد انه انت … فبكده كل ده شكرًا … و في ناس حسابات بنوكهم على الموبايل اصلًا …. و خصوصًا بعد ما بعض البنوك بقت عاملة نظام الدفع الالكتروني … اللي هو بيخليك تدفع فواتيرك بـ Bar Code على موبايلك اللي هو برضه متوصل برقم تليفونك ، وبكده حسابك في البنك ممكن يقشفر في اقل من ساعة حضراتكم متخيلين المصيبة؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وأكدت أن آخر ثلاثة نجوم مجني عليهم هم حمدي الميرغني، و مصطفى خاطر ومحمد انور …. وقالت: اللي سارق ارقامهم واحد اسم شهرته الارهابي …. وانا عندي تسجيلات صوتية باللي حصل عشان بس محدش يقول انه محصلش …. وتابعت: حصل البلاغ على الكل … و التسجيلات اتبعتت للنيابة.