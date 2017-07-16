مظاهرات في أمريكا تطالب بعزل ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تظاهر آلاف المواطنين فى عدة شوارع أمريكية للمطالبة بمحاكمة سياسية وعزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونائبه مايك بينس.

وبدأت المظاهرات فى 20 مدينة أمريكية على الأقل، بينها ” واشنطن ونيويورك وأتلانتا، ونيوجيرسى وشيكاغو، وبوسطن ولوس أنجلوس ” مساء السبت بالتويت المحلى.

وتم احتجاز متظاهريْن على الأقل فى الاحتجاجات التى نظّمتها حركة ” رفض الفاشية ” ، وأدان المشاركون تجاهل إدارة ترامب الحقوق الإساسية للأمريكيين وتجريم المعارضة، مما يعدّ نظاماً فاشيّاً.

كما رفض المتظاهرون الوحشية الشرطية والعنصرية والتعصّب فى الولايات المتحدة، مؤكدين أن سياسة ترامب تهديد للعالم.