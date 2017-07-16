مظاهرات في أمريكا تطالب بعزل ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

مظاهرات في أمريكا تطالب بعزل ترامب
تظاهر آلاف المواطنين فى عدة شوارع أمريكية للمطالبة بمحاكمة سياسية وعزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونائبه مايك بينس.
وبدأت المظاهرات فى 20 مدينة أمريكية على الأقل، بينها ” واشنطن ونيويورك وأتلانتا، ونيوجيرسى وشيكاغو، وبوسطن ولوس أنجلوس ” مساء السبت بالتويت المحلى.
وتم احتجاز متظاهريْن على الأقل فى الاحتجاجات التى نظّمتها حركة ” رفض الفاشية ” ، وأدان المشاركون تجاهل إدارة ترامب الحقوق الإساسية للأمريكيين وتجريم المعارضة، مما يعدّ نظاماً فاشيّاً.
كما رفض المتظاهرون الوحشية الشرطية والعنصرية والتعصّب فى الولايات المتحدة، مؤكدين أن سياسة ترامب تهديد للعالم.
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