مصرية تذبح زوجة ابنها لشكها في سلوكها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على التخلص من زوجة ابنها بذبحها ، لشكها في سلوكها ، والشرطة تتمكن من ضبطها .

أدلت سيدة مصرية متهمة بذبح زوجة ابنها والتمثيل بجثتها لشكها في سلوكها باعترافات تفصيلية حول ارتكابها الجريمة أمام رجال المباحث.

وقالت المتهمة وتدعي “عواطف. ح” (50 عامًا) ، في اعترافاتها أمام المقدم محمد عبد الله رئيس مباحث الخانكة في مصر ، إنها جاءت من محافظة أسيوط بعدما قررت التخلص من زوجة ابنها للأبد لشكها في سلوكها خلال فترة جلوسها معها عندما كانت في زيارة لابنها منذ فترة، حيث شاهدتها تتحدث في المحمول الخاص بها كثيرا أثناء غياب زوجها، فضلا عن سوء معاملتها خلال فترة تواجدها معها.

وأضافت المتهمة، أنها دخلت الشقة مرتدية النقاب حتى لا يراها أحد من الجيران وانتظرت بداخلها لحين عودة زوجة ابنها واختبأت خلف باب الشقة، ولدى عودتها قامت بضربها على رأسها حتى اختل توازنها، وأثناء محاولتها الخروج من الشقة قامت بتوجيه عدة طعنات لها بالسكين، وللتأكد من وفاتها قامت بذبحها وفصلت رأسها عن جسدها وقطعت أصابع يدها وتركتها وفرت هاربه عائدة لبلدتها.