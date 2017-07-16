القوات الجوية المصرية تدمر 15 سيارة محملة بالأسلحة والمواد المتفجرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

دمرت القوات الجوية المصرية 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة قبل اختراق الحدود الغربية.

وقالت القوات المسلحة في بيان لها اليوم ” ان تشكيلات من القوات الجوية قامت باستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد احداثياتها والتعامل معها، مما أسفر عن استهداف وتدمير 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربه، فيما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية “.

وأوضح البيان أن قوات انفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط مخطط لتنفيذ عمل عدائي وذلك بعد اكتشاف وتتبع بؤرة ارهابية شديدة الخطورة، وتمكنت القوات من استهداف وتدمير سيارة محملة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة والقضاء على 6 من العناصر التكفيرية المسلحة بأحد المناطق الجبلية بوسط سيناء.