فضيحة مالية جديدة تواجه شقيق الرئيس الإيراني - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

كشف المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجائي، اليوم، عن توقيف شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني ومستشاره الخاص بتهمة ارتكاب جنح ” مالية “.

وقال محسني إيجائي في مؤتمر صحافي إن حسين فريدون ” استجوب مراراً إضافة إلى أشخاص مرتبطين به، تم تحديد كفالة ولكن بما أنه لم يدفعها تم نقله إلى السجن “.

وأوضح أن التهم الموجهة إلى شقيق الرئيس تتصل بجنح ” مالية “.

وكانت وسائل الإعلام والشخصيات المحافظة في إيران تداولت منذ عامين اتهامات بالفساد المالي بحق شقيق الرئيس روحاني.