 فضيحة مالية جديدة تواجه شقيق الرئيس الإيراني - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 16

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. فضيحة مالية جديدة تواجه شقيق الرئيس الإيراني

فضيحة مالية جديدة تواجه شقيق الرئيس الإيراني

فضيحة مالية جديدة تواجه شقيق الرئيس الإيراني
طهران(صدى):

كشف المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجائي، اليوم، عن توقيف شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني ومستشاره الخاص بتهمة ارتكاب جنح ” مالية “.

وقال محسني إيجائي في مؤتمر صحافي إن حسين فريدون ” استجوب مراراً إضافة إلى أشخاص مرتبطين به، تم تحديد كفالة ولكن بما أنه لم يدفعها تم نقله إلى السجن “.

وأوضح أن التهم الموجهة إلى شقيق الرئيس تتصل بجنح ” مالية  “.

وكانت وسائل الإعلام والشخصيات المحافظة في إيران تداولت منذ عامين اتهامات بالفساد المالي بحق شقيق الرئيس روحاني.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *