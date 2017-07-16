صناعي رفحاء يعلن بدء القبول للفصل الدراسي الأول - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء عن بدء القبول للفصل الدراسي الأول للعام التدريبي 1438- 1439هـ ،لحملة الكفاءة المتوسطة لدراسة المرحلة الثانوية،في تخصصات الدبلوم الثانوي وهي : المحركات والمركبات،والتبريد والتكييف ،والكهرباء الإنشائية،وتم تحديد 30 مقعد لكل تخصص ،يتم الترشيح لها حسب النسب .

ويمنح الطالب الملتحق بالمعهد عدداً من المميزات منها أولوية القبول بالكليات التقنية،ومكافآت تدريب 800 ريال شهرياً،والحصول على مرتبة خامسة في ديوان الخدمة المدنية ، والتوظيف في المجال الحكومي والعسكري والقطاع الخاص، والحصول على قروض من رياده.

التسجيل عبر الرابط التالي:

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pages/registration/newAdvanced.xhtmlموقع المعهد:

https://goo.gl/maps/s9y6cbNWfQL2