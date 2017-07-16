صحة القريات تستنكر طلبها للمراجعين التوقيع على تعهدات تخصها - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

استنكرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات صحة الحديث المنشور على موقع التواصل ” تويتر ” ،حول الطلب من المراجعين لقسم النساء والولادة التوقيع على تعهد بعدم تحميل المستشفى مسؤولية ما قد يتعرض له المولود بداخلها.

وأوضحت الصحة أنه في حال ثبوت حدوث هذا الإجراء، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية، ومحاسبة أي موظف تجاوز اختصاصه، أو أدلى بأي تصريح غير مسؤول.

وطالبت الصحة ممن قام بنشر هذا الخبر التواصل معها وتزويدها بأسماء وأرقام المرضى الذين طُلب منهم التوقيع على التعهد المزعوم، حتى يتسنى لها التحقق من الأمر وتحديد الموظفين المسؤولين عن ذلك.

وأكدت ” صحة القريات ” أنه إذ تأكد عدم صحة هذه الادعاءات، فإنها ستعمل على ملاحقة كل من قصد إثارة الذعر بين أهالي القريات أو سعى إلى نشر أي إشاعات.