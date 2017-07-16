إيران تسجن أمريكياً 10 سنوات بتهمة التجسس - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

أصدرت محكمة إيرانية اليوم الأحد، حكما بالسجن عشر سنوات على أمريكي يحمل جنسية دولة أخرى في اتهامات بالتجسس في أحدث قضايا مزدوجي الجنسية المحتجزين في اتهامات أمنية بالبلاد، وفق لما أعلن عنه المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية.

ولم يذكر المتحدث اسم المحكوم عليه ولم يورد تفاصيل عن متى صدر الحكم لكنه قال إنه مواطن أمريكي ويحمل جنسية دولة أخرى غير إيران.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان محسني اجئي يشير إلى نزار زكا وهو مواطن لبناني يحمل إقامة دائمة بالولايات المتحدة. وقال محام،مقره الولايات المتحدة، يدافع عن زكا للصحفيين في سبتمبر إنه حكم عليه بالسجن عشر سنوات وغرامة 4.2 مليون دولار بعد إدانته بالتآمر على إيران.

واعتقل العديد من الإيرانيين من مزدوجي الجنسية الذين يحملون جنسيات بريطانيا والنمسا وكندا وفرنسا خلال العام الماضي ومازالوا محتجزين في اتهامات تتعلق بالتجسس والتآمر مع حكومات معادية.