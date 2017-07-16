أردوغان يفاجئ مستخدمي الهاتف المحمول برسالة صوتية - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

فوجئ مستخدمو الهاتف في تركيا، بسماع رسالة صوتية من الرئيس رجب طيب أردوغان عند إجرائهم اتصالًا قرابة منتصف ليل السبت/ الأحد، في الذكرى الأولى لانقلاب 15 يوليو الفاشل.

وبعد إدخال الرقم لإجراء أي اتصال هاتفي، وبدلًا من نغمة الاتصال سمع المستخدمون رسالة صوتية من أردوغان، مهنّئًا إياهم بالعيد الوطني ” للديمقراطية والوحدة ” ، في إشارة إلى إفشال الانقلاب، بحسب ” فرانس برس ” الأحد (16 يوليو 2017).

ويقول أردوغان في الرسالة: ” بصفتي رئيسًا للجمهورية أوجّه التهنئة في 15 يوليو باليوم الوطني للديموقراطية والوحدة، وأتمنى الرحمة للشهداء، وللأبطال (الذين أفشلوا الانقلاب) الصحة والرفاه “.

وعلّق النائب المعارض إيكوت أردوغلو عبر تويتر: ” كفى (…) اخترق هواتفنا (…) إنها إهانة كبرى، الأمر أشبه بكابوس “.

وبعيد منتصف الليل، رفعت مآذن تسعين ألف مسجد في تركيا صلاة تكريمًا لضحايا الانقلاب.

وكان أردوغان قد تعهد أمس السبت (15 يوليو 2017)، خلال تجمع جماهيري على جسر في إسطنبول بتنفيذ إجراءات صارمة ضد الانقلابيين. مشددًا على أنه سيسعى إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام.