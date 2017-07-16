تعليم الدوادمي يعلن عن وظيفة حارس مدرسة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي عن توفر وظائف على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31، بمسمى حارس مدرسة في بعض أقسام ومدارس قطاع الدوادمي ومكاتب التعليم في السر والبجادية والجمش ونفي.

واشترطت الإدارة في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 25 عاماً لمدارس البنين و35 عاماً لمدارس البنات، وأن يكون متزوجاً، وأن يكون لائقاً صحياً ومن سكان المكان الذي يقع به الاحتياج، مع إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة، وأن يكون يجيد القراءة والكتابة.

كما اشترطت الإدارة في المتقدم أن لا يكون لديه تقاعد من مؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، ولا سوابق لدى الجهات الأمنية، أو حُكم عليه في قضية مخلة بالشرف، مع ضرورة تسجيله في قوائم ساعد للخدمة المدنية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي ستجري من قبل اللجنة.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة، مناور بن عبدالله الحمادي، أن التقديم على هذه الوظائف عبر موقع الإدارة يبدأ من اليوم الأحد وحتى يوم السبت الموافق 1438/10/28هـ، ولا يلزم مراجعة الإدارة.

وأضاف أن أسماء المرشحين سيتم الإعلان عنها على موقع الإدارة الرسمي، أو عن طريق إرسال رسائل نصية أو الاتصال على الأرقام الخاصة بالمتقدمين