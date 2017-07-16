استقالة مسؤول التعاقدات بالأهلي بعد انتقال معاذ إلي الفيحاء - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تقدم عضو اللجنة الفنية بالنادي الأهلي المسؤولة عن تعاقدات الفريق موسى المحياني باستقالته من اللجنة رغم مرور أقل من شهر على تعيينه، بعد انتقال اللاعب الدولي السابق حسن معاذ إلى نادي الفيحاء.

وأوضحت مصادر أن استقالة المحياني كانت احتجاجا على رفض اللجنة الاستمرار بالتفاوض مع معاذ بعد أن تم منح المحياني الضوء الأخضر في التفاوض مع اللاعب والوسيط يوسف الموينع وإنهاء إجراءات التعاقد.

وبدأ المحياني فعليا العمل على الاتفاق مع الوسيط واللاعب على كل الشروط والبنود التي يتضمنها العقد، لكن رغبة أحد أعضاء اللجنة طلبت إغلاق ملف التفاوض مع معاذ بدون عقد اجتماع فني لمناقشة الموضوع، وهو ما اعتبره المحياني إنقاصا من دوره وعمله، كما وضعه في موقف محرج مع اللاعب والوسيط بعد أن أخبرهما بأنه سيكون المسؤول من الجانب الأهلاوي عن التفاوض وإنهاء إجراءات التعاقد بصفته عضوا في اللجنة الفنية بالنادي.