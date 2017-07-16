يوتيوب يفعل ميزة جديدة لعرض الفيديو قبل تشغيله - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

بينت خدمة مشاركة الفيديوهات ” يوتيوب ” عن ميزة جديدة، تتيح عرض صورة مصغرة متحركة لأي فيديو بمجرد الإشارة إليه بـ ” الماوس ” ، ليجري عرض ثلاث ثوان عشوائية من المقطع.

وهذه الميزة متاحة حاليًا لمتصفحات أوبرا وجوجل كروم على الأجهزة المكتبية، دون أن يجرى طرحها على أي متصفحات أخرى أو أي منصات أخرى.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندي، فإن الميزة الجديدة تساعد المستخدمين على مشاهده جزء عشوائي من محتوى المقطع، لمعرفة ما سيشاهدونه دون الدخول إلى المقطع نفسه، كما أنها ستساعد المستخدم على معرفة ما إذا كانت صورة واجهة الفيديو ترتبط بالفعل بمحتوى الفيديو أم أنها مجرد صورة لجذب المشاهدين، وهو الأمر الذى يتكرر بكثرة ويسبب الإزعاج للكثيرين.