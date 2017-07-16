بعثة حكام دوري جميل تصل إلى الرياض قادمة من فالنسيا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

انتهى معكسر حكام دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين التحضيري للموسم المقبل في مدينة فالنسيا الإسبانية، وقد وصلت البعثة إلى الرياض اليوم.

يذكر أن قائمة الحكام في المعسكر جاءت كالتالي:

محمد الهويش، خالد الطريس، شكري الحنفوش، عبدالرحمن السلطان، سلطان الحربي، خالد صلوي، محمد القرني، عبدالرحمن الشهري، صالح الهذلول، فيصل البلوي، ماجد الشمراني، سامي الجريس، محمد الاسماعيل، عبدالله النحيت، حسين أبو شاهين. فيما ضمت قائمة الحكام المساعدون بدر الشمراني، فهد العمري، عبدالرحيم الشمري، خلف زيد، هشام الرفاعي، ياسر السلطان، فيصل القحطاني، عبدالعزيز الأسمري، أحمد فقيهي، علي القرني، ماجد الناصر، عيسى الخيبري، محمد الشهري، إبراهيم الدخيل، عمر الجمل، بليغ الرمضان، ماجد سرور، مؤيد المسجن، محمد الويحيمر، وحسن النحيت.